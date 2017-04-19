美国初裁进口自中国的硬木胶合板存在补贴 拟征反补贴税（更新版）

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
（新增中国公司名称和背景）
路透华盛顿4月18日 - 美国商务部周二表示，初步判定进口自中国的硬木胶合板产品存在补贴，将征收9.89%至111.09%不等的反补贴税。
美国商务部采取调查行动之前，六家私营美国胶合板生产商对这些进口产品提起申诉。这种胶合板可用来做护墙板、厨柜、桌子、书桌桌面和地板。
美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在声明中称，2016年来自中国的硬木胶合板进口产品价值约11.5亿美元。
商务部称，根据计算，山东东方柏利木业有限公司的初步补贴率111.09%，临沂圣福源木业有限公司为9.89%。
该部还称，另有62家公司的补贴率为111.09%，所有其他中国生产商/出口商被指获得9.89%的初步补贴。
商务部表示，将于7月5日或该日期前后宣布最终裁定，除非法定截止日被延长。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。