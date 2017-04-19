美国初裁进口自中国的硬木胶合板存在补贴 拟征反补贴税（更新版）

（新增中国公司名称和背景）

路透华盛顿4月18日 - 美国商务部周二表示，初步判定进口自中国的硬木胶合板产品存在补贴，将征收9.89%至111.09%不等的反补贴税。

美国商务部采取调查行动之前，六家私营美国胶合板生产商对这些进口产品提起申诉。这种胶合板可用来做护墙板、厨柜、桌子、书桌桌面和地板。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在声明中称，2016年来自中国的硬木胶合板进口产品价值约11.5亿美元。

商务部称，根据计算，山东东方柏利木业有限公司的初步补贴率111.09%，临沂圣福源木业有限公司为9.89%。

该部还称，另有62家公司的补贴率为111.09%，所有其他中国生产商/出口商被指获得9.89%的初步补贴。

商务部表示，将于7月5日或该日期前后宣布最终裁定，除非法定截止日被延长。(完)