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国际财经 | 2017年 1月 3日 星期二 09:31 BJT

美国将继续对进口自中国的硬木胶合板产品进行双反调查

路透华盛顿12月30日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称，将继续对某些进口自中国的硬木胶合板产品进行反倾销调查，此前ITC判定有“合理迹象显示”，享有补贴的进口产品已经损及美国胶合板产业。

ITC官网声明稿称，“有合理迹象显示，那些据指称享有补贴的中国硬木胶合板，在美国以低于公允价格销售，对美国产业造成实质性伤害。”

ITC称，所有六位委员全部支持这项决议。

美国商务部12月9日表示，该部已裁定对这些产品展开反倾销和反补贴税调查。

本项调查源于六家美国胶合板产品制造商提出的请求。根据商务部估算，2015年胶合板产品进口总值11.5亿美元。

美方官员称将在1月31日之后公布调查报告。

商务部将在2月13日左右就反补贴税做出其裁决，并在4月27日左右宣布其对反倾销税的裁决。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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