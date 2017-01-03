美国将继续对进口自中国的硬木胶合板产品进行双反调查

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透华盛顿12月30日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称，将继续对某些进口自中国的硬木胶合板产品进行反倾销调查，此前ITC判定有“合理迹象显示”，享有补贴的进口产品已经损及美国胶合板产业。
ITC官网声明稿称，“有合理迹象显示，那些据指称享有补贴的中国硬木胶合板，在美国以低于公允价格销售，对美国产业造成实质性伤害。”
ITC称，所有六位委员全部支持这项决议。
美国商务部12月9日表示，该部已裁定对这些产品展开反倾销和反补贴税调查。
本项调查源于六家美国胶合板产品制造商提出的请求。根据商务部估算，2015年胶合板产品进口总值11.5亿美元。
美方官员称将在1月31日之后公布调查报告。
商务部将在2月13日左右就反补贴税做出其裁决，并在4月27日左右宣布其对反倾销税的裁决。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。