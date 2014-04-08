《信报》：美对华崛起添戒心 防范措施有增无减

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
（4月8日社评）
美国国防部长哈格尔昨天转到中国访问，直抵辽宁，首先登上中国第一艘航母＂辽宁号＂参观，拉开3天访华行程帷幕。哈格尔于东京高调宣布加强日美军事协防，并警告中国切勿在领土纷争上以强凌弱，他随后前往北京，谋求改善中美两军关系，充分体现了当前美国对华进一步采取＂接触、遏制、防范＂的制衡手段；既寻求合作，同时亦加大战略竞争的力度。
哈格尔今次亚洲之行，包括访问日本、中国和蒙古三国。访问前，四月初先到夏威夷，主持由美国主催的首届＂美国——东盟防务论坛＂。美国以＂巧实力＂扩大在东盟的影响力，并巩固亚洲盟国对美国安全保护承诺的信心，向中国摆出了一个清晰的姿态讯号。
哈格尔访问最后一站前往蒙古，支持这个遭俄罗斯和中国包围、近年积极亲近欧美图抗衡中俄影响的小国，确实具有战略意义。
哈格尔此行流露了美国调整东亚战略的迹象。他在东京表明美国于2017年前，将增派两艘宙斯级驱逐舰驻防日本、在日本部署多一个X波段导弹防御雷达、计划引入美军＂王牌＂的全球鹰无人机，并支持安倍政府解放集体自衞权，加强美日军事联防，表面上针对北韩，但骨子里防范中国之心呼之欲出。
从整体大局看，如今美国在亚太地区的战略部署，包括强化在东亚地区安全机制的主导性和影响力，主催成立＂美国--东盟防务论坛＂，隐隐然把亚洲安全伙伴塑构成为针对中国的包围圈。
简言之，哈格尔今次访华之行，虽有改善中美两军关系的意图，但也掩盖不了两国建立＂新型大国关系＂充满荆棘的一面。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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