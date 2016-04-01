中国国家主席习近平称中美应加强宏观经济政策协调

中国国家主席习近平与美国总统奥巴马会晤时表示，在当前世界经济增长乏力、国际金融市场动荡的大背景下，各国都不应采取货币竞争性贬值来刺激出口。中美应加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济实现强劲、可持续、平衡增长。新华社并援引习近平的话称，中美应通过对话协商积极寻求解决彼此间的分歧，或以建设性方式管控敏感问题，避免误解误判和矛盾升级，防止中美合作大局受到大的干扰。路透