美国或扩大对中国光伏产品征税范围

* 该案在美国贸易委员会清除了第一道障碍

* SolarWorld称遭遇来自中国的不公平竞争

* 该案可能导致征收进口关税的范围扩大

* 安装方称关税将推高太阳能发电成本

路透华盛顿/洛杉矶2月14日 -美国周五做出初步决定，朝着扩大对中国太阳能产品征收关税的范围迈出一步，可能将使用台湾零部件制造的面板纳入征税范围，这可能对美国快速成长的太阳能市场产生巨大影响。

美国国际贸易委员会认为，有理由认为那些进口可能损及本土太阳能产业，推动华府有可能将2012年对中国征收高关税的产品范围进一步扩大，并可能令针锋相对的贸易争端升级。

德国太阳能生产商SolarWorldAG(SWVKk.DE)旗下美国分支之前控诉称，中国厂商通过将制造面板所用电池的生产工作移至台湾来规避关税，继续向美国市场推销廉价产品。

“美国太阳能厂商正逐步回归不用再被迫与中国政府竞争的日子，”SolarWorld IndustriesAmerica总裁Mukesh Dulani表示。该公司在俄勒冈州希尔斯伯勒(Hillsboro)一家工厂生产晶体硅太阳能面板。

SolarWorld称，其在推动扩大征税范围方面，已获得其他几家在美国有运营业务的太阳能厂商的支持。

但约代表50家美国太阳能企业的平价太阳能联盟(Coalition for Affordable SolarEnergy，CASE)则表示，如果太阳能模组价格再次跳涨，那么安装方将会受到影响。该联盟称，自12月31日控诉提出以来，模组的价格已经上涨10%。

“由于使得美国家庭担负的太阳能成本上升，SolarWorld势将给该产业带来严重损害，去年该产业给美国经济带来了逾2万个太阳能安装、销售和配销岗位。”

代表中国太阳能产业的Sidley Austion合伙人、律师RichardWeiner表示，SolarWorld试图切断来自美国市场以外的竞争，但自己本身又没有能力供应所有所需产品。

“我们仍相信从中国和台湾公平买卖进口太阳能产品对于美国继续脱离化石燃料至关重要，”他说。

驻美国台北经济文化代表处在一份声明中称，台湾太阳能生产商在美国从未从事倾销行为，并称台制太阳能电池因品质优异，价格比全球平均水平高8%。

美国国际贸易委员的初步判决意味着，商务部将继续进行调查，看在美国销售的产品价格是否低于公平价值，或者其制造商是否获得不当补贴。其可能最终提议征收关税。

商务部将在3月28日对中国补贴问题做出初步决定，并在6月11日就倾销问题做出初步决定。(完)

(编译 李爽 审校 张若琪)

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