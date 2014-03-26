美国称中国在WTO稀土出口限制争议仲裁中落败

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透日内瓦/华盛顿3月26日 -美国贸易代表办公室周三在一份电邮声明中称，中国在世界贸易组织(WTO)一宗有关该国限制稀土金属、钨和钼出口的争议仲裁中落败。
美国、欧盟和日本在两年前针对中国限制稀土出口提出了申诉。
“这次胜利表明，我们准备好在必要时采取行动，以保护由此类贸易支持的美国高质量中层就业岗位，”美国贸易代表弗罗曼在声明中表示。
WTO预计将于周三稍晚发布这一裁决。涉案各方可在60日之内上诉。(完)
(编译 徐文焰；审校 李春喜)
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