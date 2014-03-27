WTO稀土争端中国败诉 中方在评估初裁报告(更新版)

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路透日内瓦/华盛顿3月26日 -世界贸易组织(WTO)裁定中国限制稀土和金属出口的做法违规，意味着欧美在这场争端中获胜，他们认为中国的贸易行为不公平。

“WTO今天就稀土争端的裁决表明，没有一个国家可以牺牲WTO其他成员国的利益，从全球市场囤积原材料，”欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)表示。

中国稀土产量占全球总产量的逾90%。在国防工业，以及从iPhone手机和磁盘驱动器到风力涡轮机等现代科技工业，稀土都是重要资源。

中国在2010年开始实施严格的稀土出口配额制，称旨在减少污染和保护资源。

稀土价格飙涨数倍，美国、欧盟和日本控诉称，中国实施出口限制给中资企业带来不公平的竞争优势。中国则表示，有必要限制稀土和钨、钼等金属出口以防止资源无度开采。

涉案各方都可以在60天内上诉。

美国称，出口限制使中国人为地提高了全球原材料价格，同时降低了中国生产商的成本。这些原材料对于生产混合动力汽车电池、风力涡轮机和节能灯等产品至关重要。

“中国决定提升自己的产业并排斥美国企业，导致美国制造商购买同等稀土所支付的价格比中国同业高出两倍，”美国贸易代表弗罗曼在一份声明中称。

外界之前已经普遍预期中国会在该案中落败，两年前针对中国的一项指控也是以中国败诉告终，当时控诉中国对矾土和镁等用于钢铁、铝和化学工业的一系列原材料实施出口限制。

中国商务部表示，乐见WTO认同中国保存资源和保护环境所做的努力，但对其调查组认定中国出口关税、配额和配额管理制度违反WTO规定，感到遗憾。

“中方认为这些监管举措完全符合WTO提倡的可持续发展目标，”商务部在一份声明中称，并补充道，中国现在在评估WTO报告。

欧盟执委会称，中国实施环保和储备政策是无可争议的。

“然而，就像WTO调查组所确认的那样，一国对本国自然资源的主权，并不构成其控制国际市场或全球原材料分配的理由”欧盟执委会称。(完)

(编译 李爽 审校 王翔琼/王洋)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。