中美就联合国扩大对朝制裁达成共识 朝鲜再发威胁

路透联合国3月5日（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols） - 针对朝鲜第三次核试验，美国与中国达成共识，将“显着扩大”联合国对朝制裁。这引发朝鲜周二发出新一轮威胁，称将撕毁1953年签署的停战协议。

朝鲜还表示，若韩国与美国继续进行为期两个月的年度军演，该国将终止与美国的军事热线。

联合国安理会一位匿名外交官称，根据拟议中的新制裁举措，向朝鲜出售游艇和跑车等朝鲜政权高层所偏爱的物品将被禁止。制裁草案还将令朝鲜政府在世界范围内转移资金变得更困难。

中国常驻联合国代表李保东对路透表示，安理会计划于周四对制裁决议草案进行投票。中美在经历三周的谈判后就该草案达成共识。

中国是朝鲜的最亲密盟国，一向反对对朝鲜施以严厉制裁。李保东明确表示中国对朝鲜2月12日开展的核试验感到不悦，但他也提出对此事的反应不能过激。

李保东称，中国支持安理会所采取的行动，但中国也认为相关行动应适当、平衡以及聚焦于缓解紧张态势和采取外交途径。

他还表示，必须要发出强烈信号声明核试验违背国际社会的意愿。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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