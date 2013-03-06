中美就联合国扩大对朝制裁达成共识 朝鲜再发威胁

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月5日（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols） - 针对朝鲜第三次核试验，美国与中国达成共识，将“显着扩大”联合国对朝制裁。这引发朝鲜周二发出新一轮威胁，称将撕毁1953年签署的停战协议。
朝鲜还表示，若韩国与美国继续进行为期两个月的年度军演，该国将终止与美国的军事热线。
联合国安理会一位匿名外交官称，根据拟议中的新制裁举措，向朝鲜出售游艇和跑车等朝鲜政权高层所偏爱的物品将被禁止。制裁草案还将令朝鲜政府在世界范围内转移资金变得更困难。
中国常驻联合国代表李保东对路透表示，安理会计划于周四对制裁决议草案进行投票。中美在经历三周的谈判后就该草案达成共识。
中国是朝鲜的最亲密盟国，一向反对对朝鲜施以严厉制裁。李保东明确表示中国对朝鲜2月12日开展的核试验感到不悦，但他也提出对此事的反应不能过激。
李保东称，中国支持安理会所采取的行动，但中国也认为相关行动应适当、平衡以及聚焦于缓解紧张态势和采取外交途径。
他还表示，必须要发出强烈信号声明核试验违背国际社会的意愿。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。