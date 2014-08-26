版本:
中国
时事要闻 | 2014年 8月 26日 星期二 16:40 BJT

美国一名华裔科学家因携带政府电脑前往中国被判有罪

路透新墨西哥州阿尔布开克8月26日（记者 Joseph Kolb） - 美国一名检察官称，美国山迪亚国家实验室（Sandia National Laboratory）前任科学家黄建宇（Jianyu Huang，音译）周一被判有罪，因其非法携带一台实验室电脑前往中国并做虚假陈述。该实验室位于新墨西哥州，是一家核武器研究机构。

黄建宇现年46岁，是美籍华人。新墨西哥州检察官在声明中称，黄建宇因携带政府电脑和电脑相关媒介出国被判有罪。

检察官称，黄建宇的罪名还包括2011年6月向一名反间谍官员提供虚假陈述。

声明称，黄建宇将被判入狱一年零一天；随后进入监外看管，法庭尚未决定监外看管的时间。

尚无举行判决听证会的计划。

黄建宇从事的是非保密性工作，但是在未经允许情况下不得携带政府拥有的设备出国旅行。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐