美国一名华裔科学家因携带政府电脑前往中国被判有罪

白宫称特朗普在与习近平的通话中批评朝鲜“好斗”
路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。
路透新墨西哥州阿尔布开克8月26日（记者 Joseph Kolb） - 美国一名检察官称，美国山迪亚国家实验室（Sandia National Laboratory）前任科学家黄建宇（Jianyu Huang，音译）周一被判有罪，因其非法携带一台实验室电脑前往中国并做虚假陈述。该实验室位于新墨西哥州，是一家核武器研究机构。
黄建宇现年46岁，是美籍华人。新墨西哥州检察官在声明中称，黄建宇因携带政府电脑和电脑相关媒介出国被判有罪。
检察官称，黄建宇的罪名还包括2011年6月向一名反间谍官员提供虚假陈述。
声明称，黄建宇将被判入狱一年零一天；随后进入监外看管，法庭尚未决定监外看管的时间。
尚无举行判决听证会的计划。
黄建宇从事的是非保密性工作，但是在未经允许情况下不得携带政府拥有的设备出国旅行。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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