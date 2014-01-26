中国商务部敦促美方终止对原产中国光伏产品的双反调查

路透北京1月26日 -中国商务部进出口公平贸易局负责人周日就美国对中国输美光伏产品发起反倾销反补贴调查谈话称，敦促美方审慎处理当前调查，终止调查程序；严重关注此调查的进展，坚决运用各种机制维权。

“(中美)双方应着眼清洁能源发展大局，顺势而为，努力促进合作，确保平稳发展，而非频频采取贸易救济措施来限制竞争与合作，...对话和协商是化解贸易摩擦、实现互利共赢的有效方式，也是中方坚持的一贯立场。”商务部网站援引该负责人的话称。

该负责人并指出，这是继2011年11月美对原产中国的光伏电池开启双反调查以来的再一次，而事实证明，2011年的那次调查，不仅未能改变美国内产业经营不善、竞争力不强的状况，而且引发了在全球范围内光伏贸易争端的连锁反应，使整个产业链陷入混乱。

2013年6月，商务部新闻发言人沈丹阳曾称，坚决反对欧盟对中国光伏产品征惩罚性关税的决定；并表示中国政府已启动对欧盟葡萄酒反倾销和反补贴立案审查程序。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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