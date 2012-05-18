美国对华光伏产品反倾销初裁“损人不利己”--中国行业组织

路透北京5月18日电---中国机电产品进出口商会周五称,美国对原产于中国的晶硅光伏电池做出反倾销初裁决定,在一定程度上扭曲了中国光伏产业的生产及对美出口情况,是不公正的,初裁结果"损人不利己".

美国周四决定,对中国光伏企业的产品徵收不低於30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.本次设定的进口税率约为31%,中国多数大型出口商都受到影响.

"中国产品的竞争优势与倾销无关.中国应诉企业权益没有得到充分保障.徵收反倾销税的初裁结果损人不利己."机电商会在其网站做出三点声明.

机电商会认为,美国因拒绝承认中国的市场经济地位,采用不合理的"替代国"价格进行不公平比较,从而人为抬高了中国企业的倾销幅度,凸显了美国贸易保护主义的严重倾向.

"如美对中国光伏电池徵收反倾销税,势必会影响美下游用户的利益,将使其不得不购买高价光伏电池."声明称,贸易限制措施会影响全球光伏能源市场的发展,也不可避免的导致中国自美进口相关上下游产品的减少,对美自身产业发展不利.

声明称,为生产晶硅光伏电池,中国每年从美国进口20多亿美元的多晶硅、EVA(胶膜)、浆料等原材料.

机电商会并代表中国光伏企业称,希望美国商务部在反倾销终裁调查程序中纠正其不正确、不公平的做法,客观、公正地对待中国应诉企业及其合作和抗辩,避免不合理损害这些应诉企业的合法利益.

美国商务部将於近几个月中对中国光伏产品的"双反"税率做出终裁决定,最终税率仍有可能出现变化.

美国曾於3月做出初裁决定,对中国制造光伏产品徵收最高不足5%的反补贴税率,大大低於市场预期.但业内预计,若加上反倾销税的最终"双反"税率超过20%,将令在中国组装的光伏组件在美国市场完全丧失价格优势.

光伏产品大厂天合光能(TSL.N)稍早回应称,美国初裁决定"不公平不合理",但有信心继续长期服务美国市场;全球最大太阳能光伏组件厂商--中国尚德电力STP.N则表示该公司仍可通过其中国以外产能,每年向美国市场提供数百兆瓦(MW)不受这些惩罚性关税影响的光伏产品.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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