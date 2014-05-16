综述：美国告诫中国在领海争端中的行为不利于美中关系

5月14日，一艘中国海警船（上方）和一艘越南海警船出现在距离越南海岸约210公里的南海水域。 REUTERS/Nguyen Minh

路透华盛顿5月16日 -美国一位高级官员称，中国在与邻国的领海争端中采取“挑衅”行为不利于美中关系，让人质疑中美如何能展开合作。

华盛顿方面周四做出这番语气强烈的表态，此前越南因为中国在南海搭建油井设施，爆发反华暴乱。

“这对我们提出了一些关于中国长期战略意向的根本性问题，”这位要求匿名的美国官员对路透表示。他表示，中国政府的举动看来符合通过胁迫和恐吓推进领土主张的“模式”。

“中国的行为不利于美中关系，因为这对我们在亚洲进行合作或者展开双边合作的能力提出质疑。”

越南政府表示，周二及周三的反华暴乱造成一人丧生，但暴动区域附近一家医院的医生表示，已经见到21人的屍体，且至少有百人受伤。而在同一区域工业区，一名目击中越劳工互斗的人士表示，她已经见到至少13人身亡。

周五尚未传出有进一步暴乱的报导。

浏览越南暴乱英文图片汇整报导，请点选：(link.reuters.com/fex39v)

前述美国官员向路透表示，华盛顿正与越南政府密切连系，以了解什么是控制中越冲突最有效的办法。

美国在亚洲的亲密盟友--菲律宾先前表示，中国在南海一处油气丰富的岛礁进行开发，且似乎正在建设一条飞机跑道，而两国都宣称对该岛礁拥有主权。菲律宾已经提供一个仅初步开发的海军基地供美国使用，以确保美国战舰能够进入此一水域。

该名官员称，美国副总统拜登及其他美国高官向来访的中国人民解放军参谋总长房峰辉表示，北京当局在此海事争端中的行为“相当危险且具挑衅意味”，必须停止。

中国南海最新的紧张情势，突显出美国总统奥巴马在亚洲所面临的最大挑战之一。奥巴马承受来自盟邦的压力，必须加速把重要的军事资产移向该地区以对抗中国日益升高的影响力。

房峰辉周四在华府，为在南海架设钻油平台做出辩护并谴责越南。他称，中国承受不起失去一寸领土。

房峰辉并指责美国战略性转向亚洲，称此举已鼓励越南、日本和菲律宾等国家对中国制造事端。越南和中国如今陷入1979年短暂边界战争以来关系最为恶化的情况。

**错误的教训**

美国官员驳斥房峰辉的指控，认为这根本是误解美国战略，并称中国的独断只会鼓励亚洲国家寻求美国在区域外交、经济和军事事务上介入更深。华府坚称其重返亚太战略并非是遏制中国的崛起，但北京必须要根据国际规范行事。

“我们担心中国从俄罗斯和乌克兰事件中学到错误的教训，已经认定该单方面的主张是提升中国利益的方式，”该名官员表示。

俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚半岛--且外界咸认为美国要使俄让步的选项有限--让亚洲对北京是否会动用武力主张在东海及南海的领土权，益发感到不安。

中国新华社称，外交部长王毅周四晚间同越南副总理兼外长范平明紧急通电话，代表中国政府向越方表示强烈谴责，提出严正抗议。

中国外交部发出严正抗议，指出越方对不法分子暴力袭击中方企业和人员负有不可推卸的责任，要求越方依法严惩犯罪分子并赔偿一切损失。

越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)呼吁警方、省级及地方当局恢复秩序，确保受影响地区的人员和财产安全。

越南外交部发言人黎海平(Le HaiBinh)证实一人在冲突中死亡，并表示媒体报导以及社交网站统计的伤亡人数较高，是“毫无根据的”。

新华社报导称，至少有两名中国公民死亡，逾100人被送进医院。

最严重的暴力事件似乎发生在中部河静省一个工业园区。但由于记者在越南的行动严格受到限制，因此不太可能对死亡人数获得独立的确认。

前述表示已看到21具屍体的河静省医院医生及目击中越劳工互斗的目击者，都要求匿名。(完)

(编译/审校 白云/张明钧/戴素萍/张若琪)

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