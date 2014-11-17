美国出口商向中国出售111,095吨2014/15销售年度大豆--USDA

路透华盛顿11月17日 - 美国农业部（USDA）周一宣布，民间出口商向中国出售111,095吨美国大豆，交付日期为2014/15销售年度。该销售年度是从9月1日开始。

美国农业部称，所公布的销售总量中包括之前曾经公布的被销往未知目的地的50,641吨大豆。

根据法律，出口商如果一天内销售的大宗商品总量达到10万吨、或一个报告周期内销售总量达到20万吨，都必须立即上报。若销量未达到上述报告标准，可以每周报告一次。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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