美国出口商向中国出售111,095吨2014/15销售年度大豆--USDA

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透华盛顿11月17日 - 美国农业部（USDA）周一宣布，民间出口商向中国出售111,095吨美国大豆，交付日期为2014/15销售年度。该销售年度是从9月1日开始。
美国农业部称，所公布的销售总量中包括之前曾经公布的被销往未知目的地的50,641吨大豆。
根据法律，出口商如果一天内销售的大宗商品总量达到10万吨、或一个报告周期内销售总量达到20万吨，都必须立即上报。若销量未达到上述报告标准，可以每周报告一次。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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