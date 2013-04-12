美国官员呼吁中美建立太空安全对话

路透科罗拉多斯普林斯4月11日 - 美国国务院负责太空和防务政策的副助理国务卿弗兰克·罗斯（Frank Rose）周四称，虽然中美没有针对太空安全的正式对话，但该问题正在两国的安全会谈中扮演着越来越重要的角色。

“大约在过去一年左右时间里，太空问题益发受到关注，我们希望就太空安全问题继续（与中国）进行磋商，”罗斯在科罗拉多斯普林斯的一个航天业会议上发表讲话后对路透说。

他指出，中国2007年发射导弹摧毁一枚本国报废卫星后，美国开始对中国反卫星能力的发展始终倍感关切。罗斯称，中国当年摧毁报废卫星在太空留下了大量碎片。

“美国对中国反卫星项目的发展情况仍然保持关切，但我们也希望与中方接触并磋商此事，”罗斯说。“外太空长期存在碎片对各方都不利。”

去年有关情报引发了美国对中国不断增强的太空能力的忧虑，后者可能干扰美国极为敏感的军事和情报卫星。此后，美国始终对中国的太空活动保持关注。

罗斯称，“维持太空的长期可持续环境，符合我们双方的长期利益。”

他指出，美国同俄罗斯和其他国家建立了正式的太空安全对话机制，我们最终希望能与中国建立类似的定期交流机制。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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