美国官员呼吁中美建立太空安全对话

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透科罗拉多斯普林斯4月11日 - 美国国务院负责太空和防务政策的副助理国务卿弗兰克·罗斯（Frank Rose）周四称，虽然中美没有针对太空安全的正式对话，但该问题正在两国的安全会谈中扮演着越来越重要的角色。
“大约在过去一年左右时间里，太空问题益发受到关注，我们希望就太空安全问题继续（与中国）进行磋商，”罗斯在科罗拉多斯普林斯的一个航天业会议上发表讲话后对路透说。
他指出，中国2007年发射导弹摧毁一枚本国报废卫星后，美国开始对中国反卫星能力的发展始终倍感关切。罗斯称，中国当年摧毁报废卫星在太空留下了大量碎片。
“美国对中国反卫星项目的发展情况仍然保持关切，但我们也希望与中方接触并磋商此事，”罗斯说。“外太空长期存在碎片对各方都不利。”
去年有关情报引发了美国对中国不断增强的太空能力的忧虑，后者可能干扰美国极为敏感的军事和情报卫星。此后，美国始终对中国的太空活动保持关注。
罗斯称，“维持太空的长期可持续环境，符合我们双方的长期利益。”
他指出，美国同俄罗斯和其他国家建立了正式的太空安全对话机制，我们最终希望能与中国建立类似的定期交流机制。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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