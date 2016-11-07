美国料正式调查中国钢企是否经由越南出口规避关税--WSJ

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透11月6日 - 华尔街日报(WSJ)周日援引消息人士报道称，美国商务部预计周一启动一项正式调查，调查中国企业是否经由越南向美国出口钢铁以规避进口关税。
代表美国四家钢企的几名律师曾于9月表示，将向商务部提出申诉，指控中国企业在美国政府对进口自中国的不锈钢征收初步反倾销关税之后，中国企业立即改道越南来出口。
美国裁定对中国企业征收的税率从63.86%至76.64%不等。初裁认为中国输往美国的钢材以低于合理价格在美国倾销。
美国企业指控，中国钢铁被改造成抗腐蚀产品，然后以越南享受的美国关税水平输入美国。
报道称，问题的关键是，中国钢铁产品的改造程度是否足够大，以至于变成了在越南制造的新产品。
华尔街日报称，商务部的一名发言拒绝评论其报道。商务部未回应路透周日提出的评论请求。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
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