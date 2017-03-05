美国终裁认定进口自中国的碳合金钢板存在倾销和补贴

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。
这份裁定允许美国商务部最终征收关税。
纽克(Nucor)(NUE.N)、安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) ISPA.AS美国分支以及SSAB AB(SSABa.ST)之前提出申诉，促使相关机构展开调查。
但中国商务部表示，美国钢铁行业的问题与中国进口没有关联性，指出美国企业设备陈旧以及由此造成的出品率低是获利下降的原因。
商务部贸易救济调查局局长王贺军在声明中敦促美方做出“客观公正”的裁决，避免对中美两国正常的经贸往来造成负面影响。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。