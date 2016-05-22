美国对国外钢铁产品采取贸易救济措施无助解决自身问题--中国商务部

路透上海5月21日 - 中国商务部贸易救济调查局负责人周六表示，美国近期连续对国外钢铁产品采取贸易救济措施，是一种不审慎的行为，这一举动无助于从根本上解决美钢铁企业面临的问题，过度的贸易保护才是导致美钢铁产业经营亏损等问题的根本原因。

商务部网站刊登贸易救济调查局负责人就美国做出普碳和合金钢板反倾销反补贴调查损害初裁发表谈话指出，在过去的三十年多间，美国已对来自30余个国家或地区的该进口产品发起了近百起调查，并在绝大多数调查案件中采取了限制措施。其中美国对中国普碳钢板的反倾销措施已经执行了20年，税率为128.59%。

按照美方统计，2015年中国对美出口涉案产品仅6.6万吨、7,026万美元，占美该产品进口总量和总金额的比重为6%和8%。据中国业界反映，中国对美出口的涉案产品大部分是模具钢和扁钢产品，美国内目前不生产此类产品，中国涉案产品没有对美国国内产业构成实质损害。

美国国际贸易委员会周五发布公告，认定进口自韩国、法国、日本、意大利、巴西、中国等12个国家或地区的普碳和合金钢板对美国内产业构成实质损害。

中国商务部相关负责人并指出，由于美国对国内钢铁产业持续三十多年的保护和补贴行为，扭曲了美国国内钢铁竞争市场，使钢铁企业失去了加大投资和改进工艺的动力，导致产品竞争力不断下降。

而面对当前世界经济增长乏力、需求不振造成的全球钢铁产业经营困难、产能过剩等问题，各国应加强合作、协同应对，遵守世界贸易组织规则，积极推动贸易自由化，而不是频繁采取以邻为壑的贸易保护措施。

该负责人强调，中方将继续鼓励和支持中国企业依法进行应诉，密切关注该案进展，并坚决利用世贸组织规则维护中国钢铁企业的正当权益。（完）

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