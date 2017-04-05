焦点：美国企业界希望“习特会”对中国采取贸易行动 但不是打贸易战

路透北京/华盛顿4月4日 - 在中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。

特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。

特朗普曾说他希望美国企业停止在中国投资，并回国创造就业。他也指责中国为了提振出口而操纵人民币汇率。

美国企业则是批评中国政府对中资企业不公平补贴，从钢铁到太阳能产业，都在以低价产品倾销美国市场；但与此同时，中国却对外企投资设下重重限制。

但美国企业也担心，由于特朗普的贸易团队尚未完全到位，他的中国政策尚未完全清晰地展现，而且峰会或将因涉及朝鲜等其他问题而出现“大妥协”。

几位关键顾问料不能随同特朗普参加会面，包括尚待国会批准的美国贸易代表被提名人莱特希泽。特朗普提名出任美国驻华大使的爱荷华州州长布兰斯塔德(Terry Branstad)也尚待国会批准，而美国国务院中制订亚洲政策的多个职位目前依然空缺。

“有鉴于此，很难想象此次峰会能取得大量具体成果，相关策略的重大跨部门会谈恐怕都比较困难，”Mintz Group驻北京的亚洲区管理合伙人Randal Phillips称。Phillips还曾是美国中情局在华首席代表。

**莫停留在口头，要付诸行动**

过去20年里，涌入中国的大规模外商直接投资中有美国一些大公司的贡献，为中国创造了大量工作机会。这些公司中包括苹果等科技公司、通用和福特这样的汽车公司、卡特彼勒等重型机械企业、星巴克等零售商以及宝洁等日化企业。

据一位消息人士透露，美国钢铁企业希望特朗普在中国钢铁价格问题上向中方施压。该消息人士已经在此次峰会之前与政府进行了讨论。

美国车企则抱怨关税不公：美国的汽车进口关税为2.5%，而中国的汽车进口关税为25%。

但涉及利益最大的还是美国的科技公司。这些公司担心中国6月份将生效的互联网安全新规可能会在标准上对跨国公司差别对待。

智库信息技术和创新基金会(ITIF)敦促特朗普政府向中国施压，促使其“停止操纵市场”。该基金会警告称，中方可能报复不能成为不作为的理由。ITIF理事会包括来自苹果、IBM、谷歌及其他重量级科技企业的代表。

特朗普在推文、通话及声明中对中国的立场不尽相同。

特朗普在就任后同习近平的一次通话中，就中方最敏感的问题之一--台湾地位作出让步。他此前则曾暗示，可能不会坚持华府长期奉行的“一个中国”政策。

特朗普周五签署了两份有关贸易的行政命令，其中一份拟提高进口关税，另一份则要研究美国贸易逆差的原因。特朗普在白宫的签字仪式上称，他和习近平“会谈及一些严肃的议题”，并誓言要终结他国“盗窃美国繁荣”的情况。

中国外交部副部长郑泽光周五表示，中美贸易不平衡主要是两国经济结构不同等因素引起的，在服务贸易方面，对美国来讲中国是逆差。

去年中国对美国贸易顺差为3,470亿美元，高居对美贸易顺差国家的榜首。

**贸易战**

美国商界部分人士担忧，美中贸易争端演变为以牙还牙的报复行动。

美中贸易全国委员会(USCBC)中国事务副会长Jacob Parker表示，两国领导人有必要“采取积极行动让双方关系更为持久，而不是会引发贸易战的报复行动。”

他表示，美中两国之间的商业问题众多，不可能进行一次会议就有重大进展。

中国的美国商会主席William Zarit曾于2月与特朗普政府高级官员会面，并表示“他们显然对美国企业在中国面临的问题相当熟悉，或许比前几届政府还要清楚。”

但几位企业游说人士担心，特朗普缺乏对细节的关注，当涉及错综复杂的贸易与投资关系时可能适得其反。

“目前还不清楚...当前的主政者是要从根本上重新设定双方关系，还是仅进行边缘性的调整，然后就宣布一场公关胜利，”华府某商业游说团体一位不愿具名的中国专家表示。

美中贸易图表： tmsnrt.rs/2fuSPiB

(完)