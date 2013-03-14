中美反逃税合作至关重要 但进程扑朔迷离

调查：日本和美国近期可能展开贸易谈判
日本和美国将在4月18日召开经济对话，美方由副总统彭斯率团，日方由副首相麻生太郎领衔。对话将涉及宏观经济政策、基础设施投资以及贸易等问题。
路透华盛顿/香港3月13日 - 前美国财政部官员和税务专家表示，美国打击海外逃税举措成功与否，部分取决于中国方面的合作，不过与中方官员的谈判进展甚微。
海外账户纳税法案(FATCA)要求外国金融机构向美国提供美国人在海外的资产状况。
据会计师和税务律师表示，与中方谈判的一个障碍可能是，中国要求美方交换提供更多中国公民在美国持有资产的税务信息，超出美国接受程度。
部分税务专家认为，如果要让FATCA发挥效力，特别是在亚洲，则全球第二大经济体--中国将是一个重要参与力量。
SNR Denton律师事务所合伙人John Harrington表示，若没有中国参与，FATCA将存在漏洞。他曾担任美国财政部的国际税务顾问。
中国国家税务总局不予置评。去年11月中国人民银行的一名官员曾批评过FATCA违反中国法律。
FATCA要求外国银行、投资基金和其他金融机构向美国国税局报告资产超过5万美元的美国公民账户信息，不予配合的金融机构将被拒在美国市场之外。该法案将于2014年1月生效。
与中方的谈判一直在秘密进行。美国财政部的发言人称：“我们已经与中国就FATCA进行接触，并将还会继续”。该发言人拒绝进一步置评。
中国被视为FATCA关键环节的原因，不仅因为中国的全球经济地位，也是因为中国对重要金融中心--香港的影响力。
香港银行公会发表声明称：“FATCA是个与香港紧密相关的问题...我们在密切关注相关进展,并与香港政府进行讨论。”
香港财经事务及库务局不予置评。
目前还不清楚香港是否能单独与美国磋商政府间协议(IGA)。
“中方可能利用香港作为谈判IGA的筹码，”美国Villanova University税务教授Richard Harvey表示。(完)
(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)
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