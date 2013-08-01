中美联合执法 查获大量假冒商品

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
8月1日 - 路透华盛顿7月31日 - 美国和中国为共同打击假冒商品而组成联合执法队伍，共查获超过24.3万件假冒电子产品，包括苹果、三星、Dr Dre和黑莓(Blackberry)等知名消费品牌。
美国海关和边境保护局(Customs and Border Protection)表示，这次长达一个月的活动是美国开展过的最大双边海关执法活动。这次活动重点关注从中国出口或美国进口的港口商品。
本次活动中只有过一次逮捕行动，不过美国官员称，这次活动表明中国政府终于采取了行动。此前美国一直指责中国盗取知识产权。
在最近的高层会谈中，两国同意将协力遏制两国之间流动的大量假冒商品。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。