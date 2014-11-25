美国分别向中国、泰国及不明目的地出售大豆、豆粕和高粱

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透华盛顿11月24日 - 美国农业部周一公布，民间出口商汇报，向中国销售大豆23.5万吨，在始于9月1日的2014/15销售年度交割。
出口商还报告称，向泰国销售豆粕17.4万吨，在始于2015年10月1日的2015/16销售年度交割。
美国农业部称，出口商另外还报告，销售了11.6万吨美国高粱，始于9月1日的2014/15销售年度交割。销售目的地不详。
按照法律要求，单日商品销售量达到或超过10万吨，或报告期内商品销售总量达到或超过20万吨，出口商必须立即报告。规模较小的销售数据每周汇报一次。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。