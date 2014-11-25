美国分别向中国、泰国及不明目的地出售大豆、豆粕和高粱

路透华盛顿11月24日 - 美国农业部周一公布，民间出口商汇报，向中国销售大豆23.5万吨，在始于9月1日的2014/15销售年度交割。

出口商还报告称，向泰国销售豆粕17.4万吨，在始于2015年10月1日的2015/16销售年度交割。

美国农业部称，出口商另外还报告，销售了11.6万吨美国高粱，始于9月1日的2014/15销售年度交割。销售目的地不详。

按照法律要求，单日商品销售量达到或超过10万吨，或报告期内商品销售总量达到或超过20万吨，出口商必须立即报告。规模较小的销售数据每周汇报一次。(完)

(编译 王颖；审校 戴素萍)

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