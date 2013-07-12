中美同意就双边投资协议重启谈判

* 美国称中国已经放弃谈判的前提条件

* 中国称希望能够尽快展开实质性谈判

* 美国企业团体对此声明表示欢迎

路透华盛顿7月11日 - 美国和中国周四同意重启已经停摆的投资协议协商，因北京当局放弃从一开始便寻求保护国内某些产业的种种努力。

美国财政部长雅各布·卢在一份声明稿中指出，“今日的承诺成为一项重大突破，且是中国首次同意就双边投资协议与另一国家进行协商，内容将包含所有产业及各阶段投资。”

中国和美国于2008年在布什(George W. Bush)总统任内展开双边投资协议的协商，但次年奥巴马总统就任之后相关讨论便停摆。

先前北京当局称唯有在某些特定产业、特别是服务业排除在外的情形下才同意进行协商。一名美国财政步官员称，北京当局已经同意在当前协商中放弃这些整体限制。

这位官员在中美经济会谈间隙简要向记者表示，中国愿意开放更多行业，迎接海外竞争，这是一个振奋人心的迹象。

中国商务部长高虎城向记者表示，中国希望技术性磋商“尽快迈向实质性协商阶段”。

“所有技这些术型磋商已经为实质性谈判做好准备，”他说。“双方有着共同的目标，即寻求减少并弥合两国在贸易和投资关系方面的分歧和壁垒。”

美国商界团体对此举表示欢迎，但提醒称双方还要面对其它许多难题，协议的谈判可能会耗时很长。所有协议均需得到美国参议院批准。

“美国商会去年就呼吁将其作为前提条件。我们很开心看到两国政府都接受了这个挑战，”美国商会国际事务主管Myron Brilliant说。

美国投资者在中国约90个行业中都面临障碍或所有权限制，而寻求在美国投资的中国企业也经常担心在美国国会遭到政治压力，或因国家安全原因被拒。

“如果双方达成协议，不仅能够保护投资，也能改善美国投资者进入中国市场的准入情况，那就会是一个实质性突破，”咨询公司Rock Creek Global Advisors的Michael Smart说。

“这对投资者而言意味着透明度提高，也是一个解决实质市场准入问题的机会。”

这位要求匿名的财政部官员表示，中国还计划建立上海自由贸易区试点项目，并允许外资参与电子商务等某些特定服务业的竞争。

这名官员还表示，美国预计将在未来几周看到中国自由浮动汇率机制取得更大进展。(完)

(编译 张明钧/梁睿雪; 审校 李爽)

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