美农业部长称中国批准进口MIR 162转基因玉米

路透芝加哥12月17日 - 美国农业部长维尔萨克(Tom Vilsack)周三表示，中国国务院副总理汪洋称中国已经批准进口Agrisure Viptera、即MIR 162转基因玉米以及两种转基因大豆。

维尔萨克在芝加哥的一个中美贸易论坛上对记者称，汪洋称中国农业部已经批准进口MIR 162转基因玉米，中国农业部还批准进口DuPont Pioneer和Bayer CropScience研发的转基因大豆。维尔萨克称他不知道这两种转基因大豆的名称。

“他（汪洋）只是说中国农业部批准了这些事项，”维尔萨克说。

维尔萨克和汪洋在中美商贸联委会进行了交流。维尔萨克还称，中国方面在该论坛前夕采取行动并不奇怪。

中国批准进口MIR 162转基因玉米意义重大，因为自中国在2013年11月拒收含有先正达MIR 162转基因玉米的美国玉米以来，中美玉米贸易基本上已经停滞。

美国贸易代表办公室首席农业谈判代表Darci Vetter称，先正达、DuPont及Bayer正在等待中方的正式通知。

“我们认为这是可喜的消息，”她在采访中说。

中国农业部拒绝就批准进口MIR 162转基因玉米置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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