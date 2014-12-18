美农业部长称中国批准进口MIR 162转基因玉米

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
(本文由路透中文网编译提供)
路透芝加哥12月17日 - 美国农业部长维尔萨克(Tom Vilsack)周三表示，中国国务院副总理汪洋称中国已经批准进口Agrisure Viptera、即MIR 162转基因玉米以及两种转基因大豆。
维尔萨克在芝加哥的一个中美贸易论坛上对记者称，汪洋称中国农业部已经批准进口MIR 162转基因玉米，中国农业部还批准进口DuPont Pioneer和Bayer CropScience研发的转基因大豆。维尔萨克称他不知道这两种转基因大豆的名称。
“他（汪洋）只是说中国农业部批准了这些事项，”维尔萨克说。
维尔萨克和汪洋在中美商贸联委会进行了交流。维尔萨克还称，中国方面在该论坛前夕采取行动并不奇怪。
中国批准进口MIR 162转基因玉米意义重大，因为自中国在2013年11月拒收含有先正达MIR 162转基因玉米的美国玉米以来，中美玉米贸易基本上已经停滞。
美国贸易代表办公室首席农业谈判代表Darci Vetter称，先正达、DuPont及Bayer正在等待中方的正式通知。
“我们认为这是可喜的消息，”她在采访中说。
中国农业部拒绝就批准进口MIR 162转基因玉米置评。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。