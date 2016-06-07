美国官员敦促中国降低对外资企业的壁垒

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月7日 - 美国高层官员周二再度敦促中国降低对外资企业的障碍，称由于监管环境更加复杂，此类担忧已有所加深。
中国政府针对外资公司展开一连串调查，并推出限制海外技术使用的国家安全法，此后外资企业信心受到监管和保护主义的疑虑影响。
美国企业团体对中国新的监管法规颇有怨言，认为对本地企业有利而让外资企业在中国的经营变得更加困难。他们对国家安全相关法规也有微词。
“近几年对业务氛围的担忧加重，外资企业面临更加复杂的监管环境，并质疑自己在中国是否受欢迎，”美国财政部长杰克卢对中美企业和官员表示。
“两国政府有责任培育良好环境，促进投资、贸易和商业合作的持续和扩大，”杰克卢在第二天的中美战略与经济对话中表示。
“这意谓着制定的政策要能鼓励良性竞争、确保决策和监管过程的可预见性和透明度、保护知识产权(智慧财产权)，以及消除歧视性投资壁垒。当中国寻求扩大近几十年来的经济发展时，这些政策是至关重要的。”
在同一场活动上发表谈话的美国国务卿克里指出，随着两国关系更加紧密，且共生共荣，保持经济关系平衡更加符合共同利益。
“因此我们必须解决知识财产权问题。我们也必须努力解决透明及责任、确定性及国际规范等问题，”克里指出，他并称确定性对于企业而言至为重要。
克里对于中国针对海外非政府组织制定的新法表达关切，他称该法可能对希望在中国经营的非营利医疗团体带来负面冲击。
他补充称，中国应尽快解除投资壁垒。
中国当局称，欢迎外国企业的到来。
中国国务委员杨洁篪表示，中国正努力开放市场，并举一项双边投资协定谈判为例。
“我们正全面深化改革，扩张、开放，我们经济中长期料将维持高成长。”(完)
(编译 戴素萍/张明钧; 审校 郑茵/孙茉莉)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。