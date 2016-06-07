美国官员敦促中国降低对外资企业的壁垒

路透北京6月7日 - 美国高层官员周二再度敦促中国降低对外资企业的障碍，称由于监管环境更加复杂，此类担忧已有所加深。

中国政府针对外资公司展开一连串调查，并推出限制海外技术使用的国家安全法，此后外资企业信心受到监管和保护主义的疑虑影响。

美国企业团体对中国新的监管法规颇有怨言，认为对本地企业有利而让外资企业在中国的经营变得更加困难。他们对国家安全相关法规也有微词。

“近几年对业务氛围的担忧加重，外资企业面临更加复杂的监管环境，并质疑自己在中国是否受欢迎，”美国财政部长杰克卢对中美企业和官员表示。

“两国政府有责任培育良好环境，促进投资、贸易和商业合作的持续和扩大，”杰克卢在第二天的中美战略与经济对话中表示。

“这意谓着制定的政策要能鼓励良性竞争、确保决策和监管过程的可预见性和透明度、保护知识产权(智慧财产权)，以及消除歧视性投资壁垒。当中国寻求扩大近几十年来的经济发展时，这些政策是至关重要的。”

在同一场活动上发表谈话的美国国务卿克里指出，随着两国关系更加紧密，且共生共荣，保持经济关系平衡更加符合共同利益。

“因此我们必须解决知识财产权问题。我们也必须努力解决透明及责任、确定性及国际规范等问题，”克里指出，他并称确定性对于企业而言至为重要。

克里对于中国针对海外非政府组织制定的新法表达关切，他称该法可能对希望在中国经营的非营利医疗团体带来负面冲击。

他补充称，中国应尽快解除投资壁垒。

中国当局称，欢迎外国企业的到来。

中国国务委员杨洁篪表示，中国正努力开放市场，并举一项双边投资协定谈判为例。

“我们正全面深化改革，扩张、开放，我们经济中长期料将维持高成长。”(完)