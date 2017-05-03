中国商务部称中美双方应克制、审慎使用贸易保护措施 推动产业对话

路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。

商务部网站周三刊登他讲话称，美国近期对进口产品密集发起贸易救济调查，并采用有违世贸组织规则的做法裁出高税，引发各方强烈关注。

“过度的贸易保护不仅无助于缓解美国内申请人所谓的损害，而且因为限制产品进口，有损美国进口商和下游产业的利益，影响美国内就业和消费者利益。”王贺军表示。

他并强调，作为最大的发展中国家和最大的发达国家，中美之间稳定、可预期的贸易环境对两国乃至全球贸易秩序具有重要意义。（完）

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