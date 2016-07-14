美国挑战中国征收原材料出口关税行为 称违反WTO规定

路透华盛顿7月13日 - 美国周三就中国对九种关键金属和矿产品征收出口关税发起挑战，称此举违反中国向世界贸易组织(WTO)的承诺，并让中国制造商从中获得不公平优势。

此时正值奥巴马政府渴望表明，其正在对实施国际贸易协议采取强硬立场。共和党总统参选人以及奥巴马所在的民主党之前都对国际贸易协议的实施颇有微词。

副总统拜登周三晚些时候在圣地亚哥港口发表讲话时将称赞奥巴马的贸易协议实施情况，称其比过去几届政府更有力度。自2009年以来美国针对贸易伙伴国向WTO提起22起诉讼，其中有16起针对中国。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，这项原材料诉讼案目的是要中国取消对锑、钴、铜、黑铅、铅、各种镁化合物、滑石、钽和锡征收的5-20%的出口关税，称这些金属和矿产品是美国航空、汽车、电子和化学等工业领域的主要进口产品。

他说，关税提高了美国制造商的成本，而中国同业则不必支付这些关税，从而鼓励了企业把生产业务设在中国。

“中国征收这些关税是试图操弄这个体制，这样原材料对他们的制造商就会更便宜，而对我们的就会更贵，”弗罗曼在一份声明中称。“这一做法直接违背了中国所作出的WTO承诺，而且我们已屡次表示，我们必须让他们为其承诺负责任。”

美国贸易代表办公室(USTR)称，中国在2001年加入WTO时，已承诺会免去除一份特别附件的清单中所列产品之外的所有出口产品关税；该清单中不包含本次征税的九种关键金属和矿产品。

USTR在4月时曾表示，中国已经同意取消从金属到农业和纺织业等一系列产品备受争议的出口补贴，美国还赢得裁定，反对中国对某些美国高科技钢铁产品征收进口关税。同时，美国商务部还对一系列中国钢铁产品课以严厉的反倾销和反补贴关税。

但钢铁贸易纷争将持续升级，中国商务部周三指责美方对中国不锈钢板带材实施反补贴税，是故意曲解世贸组织规则，中国将运用世贸组织争端解决机制。

在此次原材料挑战中，奥巴马政府官员称，个别进口矿产品的美元价值相对较低，但对某些行业有着巨大影响。

比如，美国去年进口自中国的石墨价值约为2,400万美元，但美国不生产石墨，而这种矿产品却是刹车片、电动汽车锂离子电池以及润滑剂的关键原料。单刹车片行业就可为美国提供2万个就业岗位。(完)