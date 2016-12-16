美国在WTO向中国发难 称中国谷物进口关税配额使用不充分

路透12月15日 - 美国周四在世贸组织(WTO)针对中国在稻米、小麦和玉米的关税配额(TRQ)的使用问题发起挑战，指称中国政府这项计划违反了其WTO承诺，损及美国农业出口。

美国贸易代表办公室(USTR)称，这三种商品的全球价格低于中国国内价格，但中国没有完全使用关税配额。根据关税配额，每年可以允许一定量的进口农产品享受较低税率。美国贸易代表办公室称，美国及其他国家的出口谷物获得的市场准入有限。美国是全球最大的谷物出口国。

据美国农业部，这三种商品的关税配额在2015年超过70亿美元。美国贸易代表办公室周四称，如果配额充分利用，中国去年本应再进口多达35亿美元的谷物。

“美国将代表国内稻米、小麦和玉米农户，积极推进这项挑战，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在声明中称。

这是9月份以来弗罗曼第二次对中国的农业政策发出挑战，也是中美两国一系列贸易争端的最新一起。

行业团体称，周四的行动将使所有全球谷物出口国受益，它们近期受困于低价及空前的庞大供应。

“中国小麦关税配额的这种管理办法限制了美国小麦生产商的出口机会，而且加拿大、澳洲和其他小麦出口国也会受限，这并不利于中国的消费者，”贸易促进团体--美国小麦协会的会长Alan Tracy称。

据美国农业部(USDA)数据，中国是美国农产品第二大进口国，仅次于加拿大，去年共计进口203亿美元的美国农产品。

周四的行动是奥巴马政府自2009年以来，第15次在WTO对中国发起贸易执法挑战。(完)