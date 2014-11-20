美国将对中国进口集装箱征收反倾销关税 最高可达153.24%

1-3月中国国企利润总额5,873.1亿元 同比增长37.3%
路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。
路透华盛顿11月20日 - 美国商务部周四决定对进口自中国的铁路与公路运输集装箱收取反倾销关税，因为认定这些商品在美国的售价低于成本。
根据商务部的初步决定，针对美国斯托顿拖车公司(Stoughton Trailers)的申诉，将对53英尺内陆乾货集装箱收取最高达153.24%的反倾销关税。部分集装箱的税率较低，为24.27%，其中包括中国中集集团(000039.SZ)的产品。
2013年美国从中国进口的这类集装箱价值约为1.84亿美元。
这部分关税不包括之前在9月决定加征的反补贴关税，此外还需要商务部和美国国际贸易委员会(ITC)的最终裁决加以确认。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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