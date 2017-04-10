中国向美国提供更佳市场准入条件 以避免爆发贸易战--FT

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
报导称，中国准备上调双边投资协定中规定的投资上限，并愿意取消对美国牛肉进口禁令。
“中国准备好在双边投资协定中(上调投资上限)，但相关协商(在特朗普胜选后)暂停了，”金融时报援引参与会谈的中国官员称。
美国商务部长罗斯周五表示，特朗普和中国国家主席习近平周五同意贸易谈判的新百日计划。
美国商务部暂未就此事置评，目前无法联系到中国商务部置评。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。