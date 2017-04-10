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中国财经 | 2017年 4月 10日 星期一 09:20 BJT

中国向美国提供更佳市场准入条件 以避免爆发贸易战--FT

路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。

报导称，中国准备上调双边投资协定中规定的投资上限，并愿意取消对美国牛肉进口禁令。

“中国准备好在双边投资协定中(上调投资上限)，但相关协商(在特朗普胜选后)暂停了，”金融时报援引参与会谈的中国官员称。

美国商务部长罗斯周五表示，特朗普和中国国家主席习近平周五同意贸易谈判的新百日计划。

美国商务部暂未就此事置评，目前无法联系到中国商务部置评。(完)

(编译 徐文焰；审校　戴素萍)

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