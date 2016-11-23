焦点：中国高官对美中贸易保持乐观 尽管特朗普政策有不确定性

图为2014年11月美国总统奥巴马访华期间，北京天安门广场飘扬的中国和美国国旗。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透华盛顿11月22日 - 中国国务院副总理汪洋周二表示，特朗普就任总统后美国对中国的政策或许存在变数，但他仍保持乐观看法，因为美国商界对于美中贸易热情不衰。

汪洋在与美中商业人士以及政府官员的午餐会上表示，他相信企业和美国政府最终会作出“正确的选择”，好好利用中国经济提供的市场机会。

汪洋通过翻译发表讲话指出，中国将静观美国政府的行动，预测比较困难，一如预测美国大选结果。他表示，到美国后很多人告诉他一件事：尽管美国政府将换届，但美国商界对于同中国展开经济合作的热情依然不变。

特朗普意外赢得美国总统大选已有两周，尚不清楚他将如何处理与中国的紧张关系。特朗普的当选得益于美国工业州蓝领工人的反贸易情绪。

在选战中，特朗普称中国在贸易上“扼杀我们”。他威胁将把中国列为汇率操纵国，对中国出口的所有商品征收45%的惩罚性关税，以削减美国对中国的巨额贸易逆差，并称美国或将退出世界贸易组织 (WTO)。

特朗普正在为新政府物色人选，在其过渡团队中增添了对中国贸易行为态度强硬的批评人士，包括钢铁巨头Nucor(NUE.N)前执行长Dan DiMicco，和里根政府的前贸易谈判人员Robert Lighthizer。

汪洋是在美中商业贸易联合委员会(JCCT)新一轮对话开始时发表上述谈话。该委员会是由双方的官员组成，专注于安全和监管审批等可能成为贸易壁垒的技术性问题。

汪洋称，美中商业贸易联合委员会以及内阁级战略与经济对话等其他论坛，已经帮助缓解了两国间的贸易紧张关系。

汪洋还表示，中国将继续给美国企业带来大量机会，包括未来五年进口总规模将超过8万亿美元。他说，中国还预计未来五年将吸引5,000亿美元的外国直接投资，对海外投资将达到7,200亿美元，同期料有六亿人将出国旅游。

汪洋称，这将给包括美国在内的各国企业带来大量商业机会。他认为，面对中国这样大型市场的出现，美国企业和政府将做出正确选择。

他说，倘若中美关系出现重大问题，不仅不利于两国经济，也不利于全球经济。(完)