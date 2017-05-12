美国商务部长称美中在牛肉以及金融服务领域达成数项协议

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透华盛顿5月11日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周四表示，美中两国将扩大牛肉和鸡肉贸易，并增加对金融企业的市场准入，这是降低美国对中国庞大贸易逆差计划的一部分。
上述协议是继“习特会”之后于上月开始的美中贸易谈判所取得的首批实质性成果。
罗斯在新闻吹风会上对记者表示，两国一致同意，中国最晚于7月16日开始允许进口美国牛肉。美国也将遵守同样的截止期限，签署一份拟议规定，允许中国熟制禽肉进入美国市场。
中国还将允许美国本土的电子支付服务供应商开始在中国的执照申请程序。目前这一市场几乎为银联支付系统所垄断。在华外资企业也将能够提供信用评级服务。
特朗普在竞选期间曾承诺，将阻止他所认为的中国及其他国家对美国不公平的贸易惯例。
特朗普1月上任后采取了一系列行动，旨在重塑美国的国际贸易关系。此次与中国的磋商是最新的举动。
“这肯定将帮助我们降低逆差，”罗斯称，“请拭目以待。”
罗斯表示，到年底应会影响到中国对美国的贸易顺差。
美国还暗示希望增加天然气出口，称中国可与美国供应商就包括长期合约在内的任何形式合约进行协商。
这些新协议具体可在多大程度上扩大两国贸易尚不明朗。
去年，中国有条件地取消了对美国牛肉的长期进口禁令，但之后仅有少量进口。该禁令于2003年实行，因美国华盛顿州出现牛海绵状脑病(BSE)疫情，即俗称疯牛病。
美国信用卡运营商Visa(V.N)和万事达卡(MA.N)尚未获得中国清算交易的独立许可，尽管世界贸易组织(WTO)2012年裁决要求中国政府开放此项业务。(完)
(编译 郑茵/王兴亚/王琛；审校 白云/张明钧)
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