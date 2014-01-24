美国希望与中国先谈投资协议 再看TPP

路透1月23日 - 美国贸易代表弗罗曼（MichaelFroman）周四称，美国希望在与中国的投资协议上取得进展后再考虑中国加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判。

弗罗曼表示，美国对其他国家加入TPP持开放态度，目前美国正在和11个国家协商TPP。

但是，在考虑中国以前，美国希望中美双边投资协议取得进展。

“我们希望先看看那里能不能取得进展。”弗罗曼在瑞士达沃斯召开的世界经济论坛年会期间说道。

中国去年5月称将考虑加入TPP。7月，中美双方同意重启一个搁置的投资协议谈判，中国放弃保护一些行业的努力。

弗罗曼表示，重启与中方的谈判将是更大范围协议的一部分。

“我认为这是我们应该关注的地方，因为这些是任何投资协议的关键因素。”他说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。