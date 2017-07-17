焦点：美中百日计划到期 但贸易方面的谈判进展缓慢

路透上海/北京7月16日 - 旨在削减美国对中国贸易逆差的美中双边对话达成了一些初步协议，但美国企业称仍需更多作为。美中两国的百日行动计划于周日到期。

上述谈判始于4月，已实现中国市场在时隔14年后重新向美国牛肉开放，同时还促使中国承诺购买美国液化天然气。此外，美国企业还被允许进入中国金融服务行业的部分领域。

百日计划的更多详情预计会在接下来的一周宣布。与此同时，美中高级官员将在华盛顿会晤，举行年度双边经济对话。该对话在今年更名为“美中全面经济对话”。

“我们希望在下周报告百日计划成果的更多进展，”美国商务部的一位发言人周六称。“这将是判断进展程度的基础。”

该发言人没有谈及，自5月11日宣布在牛肉、鸡肉、金融服务及液化天然气方面达成协议以来，美中谈判下一步可能在什么领域达成协议。

4月时，中国国家主席习近平与美国总统特朗普进行首次会面后，宣布了百日贸易谈判计划，旨在提高美国出口，并削减美国对中国的贸易逆差。

去年美国对中国贸易逆差达到3,470亿美元。美国统计局(U.S. Census Bureau)数据显示，今年头五个月，美国对中国贸易逆差较上年同期扩大约5.3%。

“这是非常好的推动力量，但若要美国与中国的商业谈判取得成功，还有许多工作要做，”美中贸易全国委员会(USCBC)中国区副会长彭捷宁(Jacob Parker)表示。

但在解决最大的贸易摩擦方面，几乎没有取得进展的迹象。比如美国要求中国削减钢铁和铝过剩产能，美国企业缺乏对中国服务市场的准入，以及美国出于国家安全考虑限制向中国出口高科技产品。

特朗普称，正在考虑动用配额和关税，以应对来自中国和其他国家的倾销钢铁这一“大问题”。

朝鲜问题给美中关系留下很大的阴影。朝鲜7月4日试射导弹，一些专家称朝鲜试射的是洲际弹道导弹。

中国是朝鲜仰赖的重要盟邦，特朗普已把贸易方面的进展与中国能否压制朝鲜挂钩。

特朗普在朝鲜试射导弹之后发表推文称：“中朝贸易规模在第一季增长了将近40%。中国与我们还有很多可以合作--但我们还是得再试一次！”

**肉品贸易**

现在美国牛肉已进入中国市场，这是2003年美国爆发疯牛症疫情以来中国首度放开禁令。

中国外交部新闻发言人耿爽周五在外交部例行记者会中表示，目前双方正在进行“百日计划”后续成果磋商，也有望取得更多务实成果。

同时，经过多年协商，中国对美出口的第一批熟制鸡肉已交运至美国港口。

不过，与中国消费者对美国牛肉兴致盎然的情况截然不同，中国禽肉加工业者尚未见到熟制鸡肉品订单蜂拥而至的盛况。

中国主要禽肉加工出口商青岛九联集团的出口经理Li Wei表示，等到中国养殖加工的熟鸡肉被允许出口到美国，需求应会有所改善。

**转基因作物**

其他受到美国施压要求开放的中国行业，则进展更为缓慢。

尽管在六周内两度召集专家进行审议，但在八种等待进口核准的转基因作物中，北京方面目前仅批准了两种。

美国行业官员暗示，他们预计将有更多通过核准。美国高管表示，审评过程的透明度仍不足。

美国官员指出，金融服务业也是另一个没有多少进展的领域。

USCBC的彭捷宁表示，目前还不清楚，外国信用评级机构获得批准要多久，以及美国电子支付服务企业能否取得执照。

彭捷宁指出，双边谈判也尚未涉及限制外商投资寿险和证券交易的问题，以及“外企在中国网络安全执行环境中面对的诸多挑战”。

上海美国商会周四发表的一份年度报告称，中国仍是一块“艰难的市场”。(完)