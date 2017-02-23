（更正）美国ITC裁定进口自中国的客车与卡车轮胎无损国内行业

(更正：将标题与内文中的“公共汽车”修改为“客车”)

路透华盛顿2月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三表示，从中国进口享有补贴的客车和卡车轮胎并未损害美国相关行业，因此不会向这些商品课征反倾销和反补贴税。

ITC过去极少作出否决裁定。该机构在声明中称，五名投票委员中有三人反对作出进口产品有损本国行业的裁决。ITC表示，六名委员中有一人未参加投票。

美国商务部在1月23日确定对这些进口商品征收的最终反补贴税率介于38.61-65.46%，反倾销税率介于9-22.57%。

美国2015年从中国进口了超过890万条卡车与客车轮胎，价值10.7亿美元。

去年提出对这些产品进口进行调查请求的北美钢铁工人联合会(United Steelworkers union，USW)表示失望。

“ITC委员们犯了大错，”USW主席Leo Gerard在声明中表示，“倾销幅度明显表明了问题的严重性，但是我们的法律将这些事实与确定伤害是否发生分开。”

一名代表一家中国制造商发言的官员对ITC的决定表示赞赏。(完)