中美就联合国安理会制裁朝鲜决议草案达成一致--外交官

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透联合国2月24日 - 联合国安理会外交官员周三称，美国与中国已就安理会针对朝鲜最近核试验而扩大对该国制裁的决议草案达成一致，并希望在未来几日附诸表决。
两名安理会外交官员匿名表示，中美两国已就草案达成一致，该草案可能很快将提交安理会全体表决。自朝鲜1月6日进行第四次核试验以来，中美一直协商一项决议草案。
“这是一份实质性的、篇幅较长而完整的草案...我希望能在未来几日内获得通过，”一名安理会高级外交官表示。
上述两位外交官没有透露制裁决议草案的细节。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。