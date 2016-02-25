中美就联合国安理会制裁朝鲜决议草案达成一致--外交官

路透联合国2月24日 - 联合国安理会外交官员周三称，美国与中国已就安理会针对朝鲜最近核试验而扩大对该国制裁的决议草案达成一致，并希望在未来几日附诸表决。

两名安理会外交官员匿名表示，中美两国已就草案达成一致，该草案可能很快将提交安理会全体表决。自朝鲜1月6日进行第四次核试验以来，中美一直协商一项决议草案。

“这是一份实质性的、篇幅较长而完整的草案...我希望能在未来几日内获得通过，”一名安理会高级外交官表示。

上述两位外交官没有透露制裁决议草案的细节。(完)