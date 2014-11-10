中美将延长短期签证有效期 促进经贸和旅游

全球金市：金价触及五个月高位后缩减涨幅，尽管地缘政治风险犹在
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月10日 - 美国总统奥巴马周一在北京表示，中美就短期签证延期达成协议，该协议将有助于两国经贸往来。
白宫发布声明称，该协议将于11月12日在美国生效，短期多次入境旅游和商务签证的有效期将从一年延长至10年。学生签证的有效期将从一年延长到五年。
“美国希望通过这样的安排迎接越来越多的中国游客，为美国经济带来大量收入，创造足够需求以支持数以十万计的新增美国工作岗位。”声明写道。
奥巴马在北京举行的亚太经合组织(APEC)会议期间向工商界领袖宣布了上述消息。
中国公民的签证有效期获得延长后，将与欧洲国家及巴西等与美国关系紧密国家的公民享受类似待遇。
美国一名高管表示，签证协议将有助于美国进入迅速增长的中国海外游市场。目前只有2%的中国游客前往美国。
“我们认为这是大的胜利，”这名官员说道，并预计到2021年美国可能因此新增44万个工作岗位，每年获得850亿美元收入。
这也将有助于中国企业和投资者参与美国项目。
另外一名美国官员指出，中美民众加强联系有助于触及一些两国关系中不信任和对抗的核心问题。
奥巴马周一还表示，他希望同中国国家主席习近平就双边投资协议取得进展，同时在减少贸易壁垒方面还有待更多努力。
奥巴马在APEC会议上表示，期待中国能够创建一个公平的市场环境。他称，美国乐于见到一个和平而繁荣的中国兴起。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一转升，因全 球供应过剩预期拖累价格跌至五周低位后触发技术性买盘。 伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市，周二将恢复交易。 纽约7月可可 收高12美元，或0.6%，报每吨1,927美元，盘中跌 至3月10日以来次月合约最低的1,892美元。 市场等待将于周四闭市后发布的2017年第一季北美可可研磨数据。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.25美分，或1.6%，报每磅1.435美元。 阿拉比卡咖啡在50日移动均线切入位之下保持区间波动，市场等待最 大咖啡种植国巴西本月稍晚开始的收割。 交易员称，巴西雷亚尔兑美元 走坚，市场因此获得支撑。 7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.52美分。 BMI Research在一份公告中称：“2月和3月急挫逾20%后，未来数周 糖价下行空间很小，我们预计未来3-6个月，糖价将保持区间波动，我们 将今年
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选