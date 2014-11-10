中美将延长短期签证有效期 促进经贸和旅游

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月10日 - 美国总统奥巴马周一在北京表示，中美就短期签证延期达成协议，该协议将有助于两国经贸往来。

白宫发布声明称，该协议将于11月12日在美国生效，短期多次入境旅游和商务签证的有效期将从一年延长至10年。学生签证的有效期将从一年延长到五年。

“美国希望通过这样的安排迎接越来越多的中国游客，为美国经济带来大量收入，创造足够需求以支持数以十万计的新增美国工作岗位。”声明写道。

奥巴马在北京举行的亚太经合组织(APEC)会议期间向工商界领袖宣布了上述消息。

中国公民的签证有效期获得延长后，将与欧洲国家及巴西等与美国关系紧密国家的公民享受类似待遇。

美国一名高管表示，签证协议将有助于美国进入迅速增长的中国海外游市场。目前只有2%的中国游客前往美国。

“我们认为这是大的胜利，”这名官员说道，并预计到2021年美国可能因此新增44万个工作岗位，每年获得850亿美元收入。

这也将有助于中国企业和投资者参与美国项目。

另外一名美国官员指出，中美民众加强联系有助于触及一些两国关系中不信任和对抗的核心问题。

奥巴马周一还表示，他希望同中国国家主席习近平就双边投资协议取得进展，同时在减少贸易壁垒方面还有待更多努力。