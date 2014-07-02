美国对进口自中国的钢盘条设定最高81%的初步反补贴税率

中国国务院推出进一步减税举措 预计今年将再减税3800多亿元
路透北京4月19日 - 中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透华盛顿7月1日 - 美国商务部周二公布初裁结果，认定从中国进口的碳素钢及合金钢盘条享受了不公平的补贴，并设定了最高81%的初步反补贴税率。
美国商务部裁定，对河北钢铁集团的初步反补贴税率为81.36%，本溪钢铁及中国其他钢铁生产和出口企业的税率为10.30%。
对从中国进口的热轧碳素钢及合金钢盘条的投诉来自安赛乐米塔尔(美国)、Charter Steel、Evraz Pueblo, Gerdau Ameristeel, Keystone Consolidated Industries和Nucor Corporation (NUE.N)。2013年上述产品从中国的进口总额为3.13亿美元。
商务部将于11月12日作出最终裁决，与此同时对钢盘条倾销的同步调查也将宣布最终裁决。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
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