美国国务卿克里周末将访华

美国国务卿克里本周末两日将在北京访问，就每年一度的中美战略与经济对话以及中国国家主席习近平9月预计访美与中方进行商谈。今年的中美战略与经济对话计划于6月底在华盛顿举行。美国国务院称，本轮中美战略与经济对话将由克里、美国财长雅各布·卢、中国国务委员杨洁篪和中国国务院副总理汪洋领衔。路透