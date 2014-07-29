美国警方逮捕四名涉嫌杀害南加大中国留学生的嫌犯

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶7月28日（记者 Daina Beth Solomon） - 洛杉矶警方周一称，逮捕了四名涉嫌抢劫并杀害一名中国留学生的嫌疑犯，其中两人为未成年人。
被害人纪欣然（音）现年24岁，2013年开始在南加州大学学习电气工程。警方称，周四上午在被害人位于校园外的公寓发现其尸体，被害人在大约六小时前遭到袭击。
四名嫌疑犯分别为19岁的Jonathan DelCarmen、18岁的Andrew Garcia、一名17岁男子和一名16岁女子。
洛杉矶警方官员Andrew Smith称：“我不知道为什么一伙年轻人会实施这么严重的犯罪，对一个夜间步行回家的人做出这样无法形容的事情。”
Smith指出，嫌疑人可能面临的最高刑罚是死刑。四人还涉嫌参与周四清晨另外一起抢劫案。
被害人于凌晨零时45分前后步行回家，遭到五人殴打，Smith称这可能是一起抢劫案。被害人最终回到了自己的公寓中，并在清晨死去。
Smith称，第五个嫌疑人--一名14岁的女子也被逮捕。警方正在调查她是否参与了杀害中国留学生。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)