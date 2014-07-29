美国警方逮捕四名涉嫌杀害南加大中国留学生的嫌犯

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶7月28日（记者 Daina Beth Solomon） - 洛杉矶警方周一称，逮捕了四名涉嫌抢劫并杀害一名中国留学生的嫌疑犯，其中两人为未成年人。

被害人纪欣然（音）现年24岁，2013年开始在南加州大学学习电气工程。警方称，周四上午在被害人位于校园外的公寓发现其尸体，被害人在大约六小时前遭到袭击。

四名嫌疑犯分别为19岁的Jonathan DelCarmen、18岁的Andrew Garcia、一名17岁男子和一名16岁女子。

洛杉矶警方官员Andrew Smith称：“我不知道为什么一伙年轻人会实施这么严重的犯罪，对一个夜间步行回家的人做出这样无法形容的事情。”

Smith指出，嫌疑人可能面临的最高刑罚是死刑。四人还涉嫌参与周四清晨另外一起抢劫案。

被害人于凌晨零时45分前后步行回家，遭到五人殴打，Smith称这可能是一起抢劫案。被害人最终回到了自己的公寓中，并在清晨死去。

Smith称，第五个嫌疑人--一名14岁的女子也被逮捕。警方正在调查她是否参与了杀害中国留学生。（完）