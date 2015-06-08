独家：芯片厂商Atmel考虑出售--消息人士

路透6月8日 - 三名熟悉情况的消息人士周一表示，微控制器厂商AtmelATML.O正在研究各种战略选项，包括可能出售公司。

中型半导体厂商正在成为吸引大型厂商的收购目标。这些大型半导体厂商寻求补全其产品线，可以为汽车、手表和物联网中其它设备生产芯片。

其中两名消息人士表示，市值约为40亿美元的Atmel正在与投资银行Qatalyst Partners研究出售程序。Atmel不一定决定出售自己。

消息人士要求匿名，因为出售程序保密。Atmel拒绝评论，而Qatalyst则没有回应置评请求。

受此消息影响，Atmel股价周一最高上涨了7.2%，最后收高3.6%报9.75美元。

位于加州的Atmel公司生产微控制器和其他可以用于“物联网”科技的硬件。根据Atmel网站，该公司向“可穿戴”产品供应这些元件，其中包括智能手表和智能健康手环。

一些消息人士表示，Atmel执行长Steve Laub在5月时曾表示，他将在8月底退休，这可能促使公司决定考虑其他可能性。

2015年第一季，该公司经调整的净利降至4,510万美元，或每股盈余0.11美元，低于上年同期的4,920美元和0.12美元。该公司预计第二季营收介于3.1至3.26亿美元，毛利润率约为48%。公司去年年度营收为14.1亿美元。

Atmel或许能吸引有意销售模拟元件的半导体企业。芯片厂商ON Semiconductor(ON.O)和美光科技(MCHP.O)在2008年联合敌意收购该公司，但最终放弃。

近来半导体行业交易非常活跃，最近几周就有几宗大规模交易宣布，比如安华高科技(AVGO.O)收购BroadcomBRCM.O，英特尔收购AlteraALTR.O。

据路透数据，今年迄今半导体行业并购规模约达到800亿美元，创2000年以来芯片行业交易规模之最。(完)

(编译 张涛/李爽 审校 孙茉莉/王丽鑫)

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