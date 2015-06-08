独家：芯片厂商Atmel考虑出售--消息人士

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透6月8日 - 三名熟悉情况的消息人士周一表示，微控制器厂商AtmelATML.O正在研究各种战略选项，包括可能出售公司。
中型半导体厂商正在成为吸引大型厂商的收购目标。这些大型半导体厂商寻求补全其产品线，可以为汽车、手表和物联网中其它设备生产芯片。
其中两名消息人士表示，市值约为40亿美元的Atmel正在与投资银行Qatalyst Partners研究出售程序。Atmel不一定决定出售自己。
消息人士要求匿名，因为出售程序保密。Atmel拒绝评论，而Qatalyst则没有回应置评请求。
受此消息影响，Atmel股价周一最高上涨了7.2%，最后收高3.6%报9.75美元。
位于加州的Atmel公司生产微控制器和其他可以用于“物联网”科技的硬件。根据Atmel网站，该公司向“可穿戴”产品供应这些元件，其中包括智能手表和智能健康手环。
一些消息人士表示，Atmel执行长Steve Laub在5月时曾表示，他将在8月底退休，这可能促使公司决定考虑其他可能性。
2015年第一季，该公司经调整的净利降至4,510万美元，或每股盈余0.11美元，低于上年同期的4,920美元和0.12美元。该公司预计第二季营收介于3.1至3.26亿美元，毛利润率约为48%。公司去年年度营收为14.1亿美元。
Atmel或许能吸引有意销售模拟元件的半导体企业。芯片厂商ON Semiconductor(ON.O)和美光科技(MCHP.O)在2008年联合敌意收购该公司，但最终放弃。
近来半导体行业交易非常活跃，最近几周就有几宗大规模交易宣布，比如安华高科技(AVGO.O)收购BroadcomBRCM.O，英特尔收购AlteraALTR.O。
据路透数据，今年迄今半导体行业并购规模约达到800亿美元，创2000年以来芯片行业交易规模之最。(完)
(编译 张涛/李爽 审校 孙茉莉/王丽鑫)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。