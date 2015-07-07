中国股市动荡与经济放缓给美国芯片厂商带来潜在风险

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透旧金山7月6日 - 中国股市暴跌以及经济不确定性，给高通(QCOM.O)等美国主要芯片(晶片)厂商带来风险，他们的很大一部分营收来自中国这个全球第二大经济体。
消费电子巨擘苹果(AAPL.O)也可能受到拖累。上个财年该公司17%的总体营收来自中国，而在最近的一个季度，中国市场的iPhone销量更是首次超过了美国市场。
但分析师指出，中国对于移动设备的需求已经减弱，而且经济成长步伐放缓，可能给芯片厂商造成特别沉重的打击。
“与此同时(股市出现不确定性)，需求也在减弱，只会让该产业处境更加困难，”FBR Capital Markets & Co的资深股市分析师Christopher Rolland表示。
中国股市自6月中旬以来重挫了30%，令投资者对其经济的稳定性产生担忧。该国政府在周末期间采取多项措施稳定股市。
高通和Broadcom在中国的曝险极高，两家公司在中国的业务分别占其整体营收的50%和24%。
即将公布财报的高通拒绝评论。目前无法联络上Broadcom的代表对此发表看法。苹果也不愿置评。
中国股市溃跌之际，正值芯片产业已面临艰困的年头。研究机构Gartner表示正下调对全球半导体营收的评估，原本预期今年料较2014年成长4%至3,540亿美元；不过该机构尚未公布新的预估。
然而情况或许没有营收数字显示的那么黯淡。根据Ascendiant Capital Markets分析师Cody Acree，企业对中国业务布局的程度或许没有企业报告显示得那么高。
例如，音频和汽车应用程序(程式)集成电路(积体电路/IC)供应商Cirrus Logic(CRUS.O)称中国业务占其去年整体营收的近八成。
但该公司表示，数字指的是其产品制造地，但未必是产品最终销售市场。Cirrus Logic称，目前还未看到对其业务有任何影响。
几家深耕中国和亚洲市场的美国企业相关图表：
(编译 张涛/张若琪 审校 王丽鑫/孙茉莉)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。