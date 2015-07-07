中国股市动荡与经济放缓给美国芯片厂商带来潜在风险

路透旧金山7月6日 - 中国股市暴跌以及经济不确定性，给高通(QCOM.O)等美国主要芯片(晶片)厂商带来风险，他们的很大一部分营收来自中国这个全球第二大经济体。

消费电子巨擘苹果(AAPL.O)也可能受到拖累。上个财年该公司17%的总体营收来自中国，而在最近的一个季度，中国市场的iPhone销量更是首次超过了美国市场。

但分析师指出，中国对于移动设备的需求已经减弱，而且经济成长步伐放缓，可能给芯片厂商造成特别沉重的打击。

“与此同时(股市出现不确定性)，需求也在减弱，只会让该产业处境更加困难，”FBR Capital Markets & Co的资深股市分析师Christopher Rolland表示。

中国股市自6月中旬以来重挫了30%，令投资者对其经济的稳定性产生担忧。该国政府在周末期间采取多项措施稳定股市。

高通和Broadcom在中国的曝险极高，两家公司在中国的业务分别占其整体营收的50%和24%。

即将公布财报的高通拒绝评论。目前无法联络上Broadcom的代表对此发表看法。苹果也不愿置评。

中国股市溃跌之际，正值芯片产业已面临艰困的年头。研究机构Gartner表示正下调对全球半导体营收的评估，原本预期今年料较2014年成长4%至3,540亿美元；不过该机构尚未公布新的预估。

然而情况或许没有营收数字显示的那么黯淡。根据Ascendiant Capital Markets分析师Cody Acree，企业对中国业务布局的程度或许没有企业报告显示得那么高。

例如，音频和汽车应用程序(程式)集成电路(积体电路/IC)供应商Cirrus Logic(CRUS.O)称中国业务占其去年整体营收的近八成。

但该公司表示，数字指的是其产品制造地，但未必是产品最终销售市场。Cirrus Logic称，目前还未看到对其业务有任何影响。

几家深耕中国和亚洲市场的美国企业相关图表：

reut.rs/1Hbwf4y(完)

(编译 张涛/张若琪 审校 王丽鑫/孙茉莉)

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