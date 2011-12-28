美国圣诞节销售大幅增长

周三公布的数据显示，美国今年年底假日期间的零售销售将会强劲收官，因天气温暖且商家大幅折扣，吸引消费者在最後一刻去商店或上网抢购礼物。据ShopperTrak数据，12月24日止当周的销售额较上年同期增长14.8%，达到440亿美元左右，因本次圣诞前夜这天正好是周六。路透