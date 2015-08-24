小威廉姆斯辛辛那提大师赛夺冠

周日，卫冕冠军小威廉姆斯完成了美网前最后的热身，以6-3 7-6(5)击败三号种子罗马尼亚选手哈勒普，赢得了2015年辛辛那提大师赛女单冠军。她在辛辛那提的胜利向外界释放了一个积极的信号，小威目前状态正佳，她正期待着在8月31日开幕的美国公开赛中折桂，完成在本年度包揽四大满贯赛单打桂冠的壮举。此役之后哈勒普积分排名上升一位，将以世界排名第二的身份出战美网。路透