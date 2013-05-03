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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 3日 星期五 14:30 BJT

美国敦促朝鲜赦免被判劳改15年的美公民

朝鲜周四以反朝罪名判处美国公民裴俊浩(Kenneth Bae)劳改15年，美国敦促朝鲜赦免此人，以免他成为美朝的谈判筹码。现年44岁的裴俊浩出生在韩国，已入籍为美国公民。一位要求匿名的美国官员称，美国政府眼下不会派特使前去保释裴俊浩。路透
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