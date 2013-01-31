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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 31日 星期四 13:46 BJT

美国洛杉矶县官员寻求关闭产妇旅馆

洛杉矶县官员周二对所谓的产妇旅馆采取打击行动，要求批准一系列意在最终关闭这些旅馆的措施。该官员表示，随着孕妇前往美国“产子游”趋势扩大，产妇旅馆已经遍布南加州部分地区。据美国宪法，任何在美国境内出生的孩子都将获得美国国籍。移民专家称，孕妇前往美国生子并不违法。路透

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