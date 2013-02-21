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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 21日 星期四 14:04 BJT

多数美国人主张将非法移民驱逐出境

路透/益普索周三发布的调查结果显示，超过一半的美国民众认为，应将在该国的1,100万非法移民全部或大部分予以驱逐出境，显示国会要改革美国移民制度面临阻力。此项在线调查表明，许多民众对放宽移民法规持抵制态度。调查发现，多数美国人支持移民改革，但各自对改革的期望不同。路透
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