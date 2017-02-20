美国克里夫兰FED总裁称若经济保持当前表现 将欣然接受升息（更新版）

(新增有关利率的评论)

路透新加坡2月20日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。

梅斯特在新加坡发表的讲话中称，目前经济处在“坚实基础上”。她亦警告称，不能要求美联储解决能力所及范围之外的问题，譬如生产率增长较低。外界认为她在美联储官员中立场偏向于鹰派。

“油价挫跌确实造成了暂时性冲击，抑制了通胀，美元升值也抑制了通胀，但这些影响已经过去，通胀趋势已经抬头向上了，”梅斯特在新加坡的一次央行研讨会上称。

“所以我乐见通胀接近目标并仍在向目标靠近...如果经济保持当前的态势，我将欣然接受(联邦)基金利率在这个时候上升。”

梅斯特在过去几次会议上都反对维持利率不变，而是力主加快升息步伐。她周一呼吁美联储侧重于货币政策进一步回归常态，包括削减4.5万亿美元的债券资产组合。

美联储主席叶伦上周称，联储可能需要在接下来的某次会议上升息，不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。

美联储已在两年内升息两次，并且今年可能会加快升息步伐，因失业率已降至接近平衡水准的4.8%，加上由共和党控制的白宫和国会料将推出财政刺激措施。

梅斯特补充称，她对“通过货币政策来刺激人力资本和实物资本投资、进而提升生产率成长的做法，感到非常怀疑。”

美国的生产率成长已经数年令人失望，这已经压制了美联储对于美国经济增长率将大幅超越2%的预期。

再看看美联储的资产负债表，自金融危机爆发以来，为了提振投资和就业，资产负债表规模已经膨胀成原来的四倍之多。梅斯特重申，美联储料将减持抵押支持债券，回归全部持有公债的模式。

“要回归到主要持有公债的模式，将花费一些时间，但这种做法是应当的，因为...这或将帮助美联储抵挡未来要求其涉足财政政策领域的呼求。”（完）