美国克里夫兰FED总裁称若经济保持当前表现 将欣然接受升息（更新版）

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
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路透新加坡2月20日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。
梅斯特在新加坡发表的讲话中称，目前经济处在“坚实基础上”。她亦警告称，不能要求美联储解决能力所及范围之外的问题，譬如生产率增长较低。外界认为她在美联储官员中立场偏向于鹰派。
“油价挫跌确实造成了暂时性冲击，抑制了通胀，美元升值也抑制了通胀，但这些影响已经过去，通胀趋势已经抬头向上了，”梅斯特在新加坡的一次央行研讨会上称。
“所以我乐见通胀接近目标并仍在向目标靠近...如果经济保持当前的态势，我将欣然接受(联邦)基金利率在这个时候上升。”
梅斯特在过去几次会议上都反对维持利率不变，而是力主加快升息步伐。她周一呼吁美联储侧重于货币政策进一步回归常态，包括削减4.5万亿美元的债券资产组合。
美联储主席叶伦上周称，联储可能需要在接下来的某次会议上升息，不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。
美联储已在两年内升息两次，并且今年可能会加快升息步伐，因失业率已降至接近平衡水准的4.8%，加上由共和党控制的白宫和国会料将推出财政刺激措施。
梅斯特补充称，她对“通过货币政策来刺激人力资本和实物资本投资、进而提升生产率成长的做法，感到非常怀疑。”
美国的生产率成长已经数年令人失望，这已经压制了美联储对于美国经济增长率将大幅超越2%的预期。
再看看美联储的资产负债表，自金融危机爆发以来，为了提振投资和就业，资产负债表规模已经膨胀成原来的四倍之多。梅斯特重申，美联储料将减持抵押支持债券，回归全部持有公债的模式。
“要回归到主要持有公债的模式，将花费一些时间，但这种做法是应当的，因为...这或将帮助美联储抵挡未来要求其涉足财政政策领域的呼求。”（完）
(编译 郑茵/高琦 审校 王丽鑫/艾茂林)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)