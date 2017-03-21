美国克利夫兰联储总裁称若数据向好将乐见联储今年开始缩表

路透里奇蒙3月21日 - 美国克利夫兰联储总裁梅斯特周二表示，如果经济数据良好，她将支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年调整政策，开始削减其4.5万亿美元的资产负债表。

“我认为，如果经济状况一如我的预期，我将乐见今年调整再投资政策，”梅斯特在弗吉尼亚州里奇蒙的一场活动上发表讲话称。

梅斯特补充道，这样的举措符合美联储一再重申的论调，即该行将在利率正常化的过程中，考虑降低资产负债表的规模。

她去年两度反对维持利率不变，而倾向升息。她今年在利率决策委员会当中并无投票权。

在她的演说中，梅斯特称尽管她并不预期美联储在每次会议上都会升息，但如果经济保持强劲，升息速度不应该像过去两年那样每年升息一次的慢速。

“我认为透过联邦基金利率的调升，进一步移除宽松政策将是有必要的...这种升息的政策路径将有助于延长经济扩张，而非予以抑制，”梅斯特表示。

她并称，经济情况够成熟到通胀明年会在持续性的基础上回到美联储的2%“对称目标”。

美联储下次将在5月2-3日举行政策会议，但鲜有投资者预期在6月前会升息。(完)